Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковым заработком

МВД: мошенники стали направлять ищущих работу людей в специальные Telegram-боты Фото: REUTERS.

Мошенники начали использовать новую циничную схему для обмана россиян, ищущих работу в интернете. Теперь злоумышленники заманивают в специально созданные Telegram-боты, где имитируют выплату крупных гонораров. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

На первом этапе жертве предлагают выполнять банальные и легкие поручения, например, ставить лайки, писать отзывы или переходить по ссылкам.

«После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок. На экране появляются баланс, доход и даже суммы в долларах», — сообщили в пресс-службе министерства.

Однако при попытке вывести «заработанные» деньги пользователи сталкиваются с искусственными препятствиями. Бот выдает ошибку и сообщает, что выплаты возможны только в рублях, но встроенного механизма конвертации валюты в программе по какой-то причине нет.

Правоохранители предупреждают, что платформа не приносит реального заработка и не имеет валюты. Цифры на экране — психологическая уловка для перевода средств под предлогом комиссии или верификации. МВД России призывает быть бдительными и не оплачивать услуги ради легкого дохода в сети.

Ранее мошенники нацелились на выпускников, утверждая, что якобы могут за деньги улучшить баллы ЕГЭ. После получения оплаты они исчезают. Россиянам напомнили, что изменение баллов ЕГЭ незаконно, и проверить их можно только на официальных порталах.