ВС России с помощью «Герани» уничтожили энергообъект ВСУ в Харьковской области Фото: REUTERS.

Российские военные с применением беспилотного летательного аппарата «Герань» нанесли удар по важному энергетическому объекту, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в районе Золочева Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области.

Ранее российская армия изменила тактику ударов беспилотниками «Герань» по Украине. Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что теперь дроны движутся вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 км, один за другим, в большом количестве, перегружая украинскую ПВО и облегчая их проникновение в западную часть страны.