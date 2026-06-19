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НовостиПолитика19 июня 2026 6:58

ВС России с помощью «Герани» уничтожили энергообъект ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удар беспилотным летательным аппаратом «Герань» в районе Золочева
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ВС России с помощью «Герани» уничтожили энергообъект ВСУ в Харьковской области

ВС России с помощью «Герани» уничтожили энергообъект ВСУ в Харьковской области

Фото: REUTERS.

Российские военные с применением беспилотного летательного аппарата «Герань» нанесли удар по важному энергетическому объекту, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он находился в районе Золочева Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России атаковали «Геранями» важный энергообъект в Днепропетровской области.

Ранее российская армия изменила тактику ударов беспилотниками «Герань» по Украине. Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что теперь дроны движутся вдоль границы Белоруссии на расстоянии 5-10 км, один за другим, в большом количестве, перегружая украинскую ПВО и облегчая их проникновение в западную часть страны.