Минздрав Белоруссии: состояние пострадавших под Брянском детей стабильное. Фото: Егор Ковальчук

Состояние детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области, стабильное. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Белоруссии.

По данным ведомства, в Республиканский научно-практический центр детской хирургии доставили пять детей. Один ребенок поступил в тяжелом состоянии. Однако сейчас ситуация стабилизирована.

«По последней информации, состояние всех пациентов стабильное», — сообщили в Минздраве Белоруссии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского БПЛА по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. В автобусе находились граждане РБ, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.