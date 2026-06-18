СК Белоруссии возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус с детьми

Автобус с детьми получил серьезные повреждения после атаки ВСУ. ФОТО: Егор Ковальчук.

Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело по статье «Акт терроризма» после удара беспилотника по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Беларусь, возбужденное по факту удара украинского БПЛА по белорусскому автобусу», - сказал официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Александр Суходольский.

Пострадавших при атаке ВСУ на автобус детей эвакуируют в Белоруссию Детей, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с гражданами Белоруссии, эвакуируют на родину. По словам врачей, большинство из пострадавших в сознании. И, согласно прогнозам, после реабилитации все дети смогут вернуться к привычной жизни

Напомним, как сообщи врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля, которая направлялась на отдых в Геленджик.

По словам главы региона, в автобусе находились 44 человека, в том числе 28 юных спортсменов. В результате атаки погибла сопровождавшая команду женщина. Еще шесть человек получили ранения, среди них — четверо детей.

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