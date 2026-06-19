Трехлетний мальчик чудом выжил, упав в вольер с крокодилами британского зоопарка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В британском графстве Кембриджшир трехлетний мальчик получил тяжелые травмы, упав в вольер с крокодилами в зоопарке Johnsons of Old Hurst. Ребенок был срочно доставлен в больницу, где врачи оценили его состояние как критическое, но стабильное. Об этом сообщает портал RMF24.

На место трагедии немедленно прибыли все экстренные службы: бригады скорой помощи, машины быстрого реагирования и санитарный вертолет. Медики оказали ребенку помощь на месте, после чего доставили в клинику. По словам очевидцев, на помощь мальчику бросилась супруга владельца зоопарка, не думая о собственной безопасности.

Террариум с крокодилами расположен в бывшем хлеву, оборудованном поднятыми металлическими мостиками и ограждением высотой около 1,2 метра. По заверениям местных властей, вольер дополнительно защищен стеклом и другими средствами безопасности.

По данным полиции Кембриджшира, по подозрению в покушении на убийство задержан 30-летний мужчина из графства Норфолк. Правоохранители подчеркивают, что подозреваемый и ребенок не были знакомы друг с другом.

Ранее KP.RU писал, что у берегов мексиканского острова Косумель крокодил появился во время детских соревнований по плаванию в открытой воде. Родители заметили хищника в нескольких метрах от юных спортсменов и подняли крик.