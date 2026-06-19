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НовостиВ мире19 июня 2026 7:34

«Не знает границ»: Трамп высказался на тему своей власти

Axios: Трамп заключил мир с Ираном на условиях, о которых не думал изначально
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Марку Капуто из Axios, что его власть не знает границ. К такому выводу он пришел после заключения мирного договора с Ираном. Трамп отметил, что мог бы продолжать конфликт, но это были бы катастрофические последствия для всего мира.

«Пределов нет. Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что они есть, но границ не существует», — Трамп заявил, что США полностью разгромили врага в военном отношении и меморандум о взаимопонимании является безоговорочной капитуляцией.

Напомним, сегодня, 19 июня, должен быть подписан меморандум между Ираном и США о прекращении огня на 60 дней. В течение этого времени Вашингтон и Тегеран будут обговаривать детали большой сделки о мире. США больше всего интересует возможность Ирана и дальше работать с ядерным топливом. Вашингтон против того, чтобы Тегеран продолжал использовать обогащенный уран.