«Не знает границ»: Трамп высказался на тему своей власти

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью Марку Капуто из Axios, что его власть не знает границ. К такому выводу он пришел после заключения мирного договора с Ираном. Трамп отметил, что мог бы продолжать конфликт, но это были бы катастрофические последствия для всего мира.

«Пределов нет. Я еще не усвоил этот урок. Я знаю, что они есть, но границ не существует», — Трамп заявил, что США полностью разгромили врага в военном отношении и меморандум о взаимопонимании является безоговорочной капитуляцией.

Напомним, сегодня, 19 июня, должен быть подписан меморандум между Ираном и США о прекращении огня на 60 дней. В течение этого времени Вашингтон и Тегеран будут обговаривать детали большой сделки о мире. США больше всего интересует возможность Ирана и дальше работать с ядерным топливом. Вашингтон против того, чтобы Тегеран продолжал использовать обогащенный уран.