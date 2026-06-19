За фейки об армии РФ суд заочно приговорил историка Эйдельман* к восьми годам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Московский городской суд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман*, которая является иноагентом, к восьми годам колонии общего режима. Об этом 19 июня, в пятницу, сообщил ТАСС участник процесса.

Такой же срок запрашивала прокуратура в ходе прений сторон. Эйдельман* признана виновной по двум статьям Уголовного кодекса: реабилитация нацизма и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы. Следствие установило, что в мае прошлого года Эйдельман* опубликовала в своем публичном канале видеозапись авторской программы, содержащую негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. В июле того же года историк разместила в социальной сети заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России, выдав ее за достоверные сведения.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие обвиняемой, которая находится в розыске. Сама Эйдельман* с 2022 года проживает за пределами России.

Ранее KP.RU сообщал, что суд заочно признал Михаила Ходорковского** виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

** - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, террористом и экстремистом.