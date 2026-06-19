Роспотребнадзор передал Африке более семи тысяч тест-систем для выявления Эболы. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Более 7 тысяч российских тест-систем для выявления лихорадки Эбола, вызванной вирусом Бундибуджио, уже переданы странам Африки. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что после появления угрозы новой вспышки заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде российские специалисты всего за четыре дня разработали и запустили в производство ПЦР-тесты для диагностики этого варианта вируса Эбола.

«В ответ на угрозу новой вспышки лихорадки Эбола... Роспотребнадзор одним из первых в мире разработал и организовал производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Всего странам Африки передано уже более 7 тысяч тестов», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне появилось сообщение, что вспышка Эболы в Конго оказалась масштабнее официальных данных. Число случаев растет из-за затрудненного отслеживания контактов и плохой санитарной инфраструктуры. В пример привели провинцию Итури, где только каждый пятый медцентр имеет доступ к чистой воде.