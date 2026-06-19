Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Санкт-Петербургский суд 1 июня продлил арест Петру Жилкину, обвиняемому в убийстве девятилетнего мальчика, а также в насильственных действиях сексуального характера. Он останется в СИЗО до конца июля. Завершенная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину вменяемым.

«По ее результатам Жилкин признан вменяемым, адекватным, психических отклонений не выявлено», — заявили в в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Результаты экспертизы позволяют направить дело в суд в общем порядке.

30 января мальчик вышел из дома в Красносельском районе и сел в автомобиль к незнакомцу у гипермаркета «Лента», после чего перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали в Псковской области, им оказался 38-летний Жилкин, признавшийся в убийстве и указавший место сокрытия тела.

В СК сообщали, что смерть наступила от удара кулаком по голове, который мужчина нанес ребенку по дороге к своему дому в деревне Яльгелево. При обыске у обвиняемого нашли детскую порнографию. Ход расследования контролирует прокуратура города.

Ранее KP.RU писал, что в Ростове-на-Дону в мусорном баке возле многоквартирного дома обнаружено тело новорожденного ребенка, следов насильственной смерти на теле младенца не найдено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.