Блок Карапетяна потребовал в КС Армении аннуляции результатов выборов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении блок "Сильная Армения", возглавляемый Самвелом Карапетяном, подал в Конституционный суд заявление с требованием аннулировать результаты парламентских выборов, прошедших 7 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь блока Марианна Каграманян в соцсетях.

"19 июня 2026 года представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян подал в Конституционный суд заявление об аннулировании результатов выборов в Национальное собрание от 7 июня", — заявила она.

По словам Каграманян, блок, основываясь на массовых и организованных нарушениях избирательного процесса со стороны властей, требует аннулировать решение Центральной избирательной комиссии Армении от 14 июня "О результатах выборов в Национальное собрание 7 июня 2026 года". В качестве альтернативы оппозиционная сила предлагает признать результаты выборов недействительными или назначить второй тур голосования.

Ранее KP.RU сообщал, что ЦИК Армении официально утвердил победу партии Никола Пашиняна "Гражданский договор" на парламентских выборах, которая получила 49,75% голосов избирателей.

Бывший посол Италии в Армении Бруно Скапини указал на вмешательство Евросоюза в избирательный процесс. Он заявил, что выборы прошли с нарушениями.