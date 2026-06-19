Российский разведчик Григоренко завел под Красноармейск более 20 штурмовых групп Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российский разведчик Петр Григоренко из 1487-го полка группировки войск "Центр" вывел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. Боец подчеркнул, что вместе с товарищем выполнял роль проводника, поскольку знал все тропы и дороги в этом районе.

"Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает, где присесть, укрыться", — сообщил разведчик.

По его словам, он лично "прокатывает" все дороги и места для закрепления, готовя их для захода штурмовиков. Это позволяет российским бойцам закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону.

Ранее KP.RU писал, что двое штурмовиков 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили троих военнослужащих Сил специальных операций Украины в ходе боя в промзоне Красноармейска. Противник попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу, после чего по координатам врага отработали из танка и FPV-дронами.