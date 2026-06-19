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НовостиПолитика19 июня 2026 8:26

Российский разведчик Григоренко завел под Красноармейск более 20 штурмовых групп

Боец группировки "Центр" лично провел на позиции более 20 штурмовых подразделений, заранее разведав маршруты для закрепления
Анна АДАМАЙТЕС
Российский разведчик Григоренко завел под Красноармейск более 20 штурмовых групп

Российский разведчик Григоренко завел под Красноармейск более 20 штурмовых групп

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российский разведчик Петр Григоренко из 1487-го полка группировки войск "Центр" вывел на позиции под Красноармейском более 20 штурмовых групп. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС. Боец подчеркнул, что вместе с товарищем выполнял роль проводника, поскольку знал все тропы и дороги в этом районе.

"Мы с товарищем были одни из проводников, которые заводили группы, так как знали тропы, дороги, что где возможно заминировано, где что летает, где присесть, укрыться", — сообщил разведчик.

По его словам, он лично "прокатывает" все дороги и места для закрепления, готовя их для захода штурмовиков. Это позволяет российским бойцам закрепиться, расширить плацдарм и усилить оборону.

Ранее KP.RU писал, что двое штурмовиков 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады Южной группировки войск РФ уничтожили троих военнослужащих Сил специальных операций Украины в ходе боя в промзоне Красноармейска. Противник попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу, после чего по координатам врага отработали из танка и FPV-дронами.