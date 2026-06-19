Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Запад хочет списать главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

В статье на сайте движения говорится, что украинские соцопросы указывают на серьёзные проблемы в стране и у Зеленского. По данным Киевского международного института социологии, за три года число украинцев, желающих его замены, выросло с 23% до 67%.

Медведчук прокомментировал эти данные опроса. Он считает, что социологи осмелели и выдают данные не в пользу Зеленского только потому, что уже запущен механизм смены власти на Украине.

«Почему же украинские социологи так осмелели? Неужели не боятся оказаться за решеткой или быть отправленными на войну, как это уже произошло со многими неугодными режиму людьми? Все просто — западная поддержка режима тает, а социологические агентства более других умеют держать нос по ветру», — резюмировал Медведчук.

Ранее KP.RU сообщил, что в Раде уже давно почти никто не поддерживает нелегитимного президента Украины. Также среди украинцев наблюдается массовое изменение мнение в отношении киевской власти.