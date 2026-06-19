ФАС запросила данные о ценообразовании на топливо у сети АЗС «Трасса» Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ФАС России запросила у сети АЗС «Трасса» данные о ценообразовании на топливо. Компания «Евротранс» должна предоставить информацию до 26 июня. Об этом есть информация от пресс-службы ФАС.

«Компания должна направить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС», — отмечается в сообщении.

Также в ФАС отметили, что компания должна предоставить обоснование, в связи с которым цены на топливо изменились.

Напомним, ФАС запросила данные о розничных ценах на нефтепродукты. «Евротранс», крупный независимый топливный оператор в Москве и области, управляет 57 АЗС. Кроме того, служба направила запрос в «Нефтьмагистраль». Эта компания также должна отчитаться ФАС о средневзвешанных ценах на бензин.