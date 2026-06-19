Володин: Зеленский использует удар по Киево-Печерской лавре для отвода глаз Фото: REUTERS.

Удар по Киево-Печерской лавре был нужен Владимиру Зеленскому для отвода обвинений в террористических атаках. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».

Парламентарий подчеркнул, что инцидент произошел в преддверии форума G7. И таким образом Киев пытался переключить внимание с собственных ударов по детским образовательным учреждениям и автобусам с мирными гражданами.

«Что касается лавры, это все действия рук Зеленского. Причем они это все сотворили в преддверии форума G7 для того, чтобы отвести от себя обвинения в террористических атаках», — заявил Володин.

Спикер Госдумы также назвал такие действия проявлением неонацистского режима. Он подчеркнул, что именно подобное является его сутью.

Напомним, недавно украинский дрон атаковал автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. В салоне находились юные футболисты и танцоры, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате удара погибла сопровождавшая их женщина, дети получили осколочные ранения и переломы.