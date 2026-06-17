ВСУ ударили по автобусу, в котором ехала детская футбольная команда. ФОТО: Егор Ковальчук.

Поездка на юг России для ребят из Гомельской области, начинающих футболистов и танцоров, обещала много знакомств и прекрасный отдых, а закончилась настоящим кошмаром. Утром 17 июня боевики ВСУ атаковали автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, нанесли прицельный удар прямо в переднюю часть машины. Погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, тяжелые травмы у тренера, у юных спортсменов осколочные ранения и переломы ног. Все подробности трагедии в материале KP.RU.

Последние новости об атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области на 18 июня 2026

Трагедия произошла в среду 17 июня на федеральный трассе А-240 в Почепском районе Брянской области. Рядом граница с Украиной, сомнений в том, что удары шли именно оттуда - никаких. Минобороны РФ с самого утра три раза сообщало о сбитии в регионе украинских БПЛА, в том числе и в период с 9:00 до 14:00, когда зафиксирован прилет. Отбой тревоги по беспилотникам объявили лишь ближе к пяти вечера. Правда, спустя четыре часа людей снова попросили направиться в ближайшее укрытие и быть осторожными…

Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук объяснил, что БПЛА самолетного типа врезался в переднюю правую часть двухэтажного автобуса в район колеса. Среди пассажиров, сидевших с этой стороны, и оказалось наибольшее число пострадавших. Дети смотрели мультики, смеялись, кто-то слушал музыку, а когда раздался взрыв, то на смену веселью пришли паника, крик, слезы и настоящий страх.

В автобусе выбило окна. ФОТО:@sbbytoday Фото: из соцсетей.

«Очевидно, что это был совершенно осознанный удар по гражданскому транспорту на оживленной трассе. На этом же участке дороги сегодня были и другие инциденты с транспортными средствами, часть трассы была перекрыта», - рассказал Ковальчук, упоминая удар, пришедшийся по легковушке, в которой ехала беременная женщина с детьми. К счастью, там никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в автобусе находились 44 человека, включая 28 учеников спортивных школ из белорусских Гомеля и Речицы. Ехали в лагерь в Геленджике, тренироваться и отдыхать.

По ее словам, боевики ВСУ использовали дрона, снаряженные поражающими элементами. Восемь человек, включая шестерых начинающих спортсменов, получили ранения. Состояние мужчины, являющегося педагогом и тренером, медики оценили как тяжелое. Погибла женщина-сопровождающий.

Захарова назвала трагедию «гнусным преступлением режима Зеленского», который вопреки всем своим разговорам о приверженности защите детей сознательно по ним бьет. Она напомнила обстрел общежития колледжа в Старобельске в ЛНР, где были убиты спящие студенты, и призвала международное сообщество дать оценку таким действиям киевского главаря и его подчиненных. Впрочем, реакции от европейских лидеров, ожидаемо, не последовало.

«Молчание будет означать его одобрение и поощрение киевских террористов на совершение новых кровавых преступлений», - добавил Захарова.

В МИД Беларуси произошедшее тоже назвали террористическим актом против мирного населения и потребовали от украинской стороны решительных объяснений.

Егор Ковальчук пообщался с мамой одного из пострадавших - она тоже находилась в автобусе. ФОТО: Егор Ковальчук.

В Следственных комитетах России и Белоруссии завели уголовные дела по факту теракта. Как сообщила представитель СК РФ, по автобусу ударили именно ВСУ. Сейчас следователи устанавливают все детали и конкретных исполнителей теракта.

В «Белорусской федерации футбола» в свою очередь заявили, что среди пассажиров находилась одна из детских команд, направлявшаяся в тренировочный лагерь.

«Ассоциация уже проинформировала Президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле», - прокомментировали в БФФ.

Хронология удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии, что известно на 18 июня 2026

«Комсомолка» восстановила хронологию удара киевских боевиков по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Изначально на юг РФ выдвинулись два автобуса - 17 июня около 5:30 они выехали в Геленджик из Речицы. Все 88 пассажиров, 41 ребенок, среди которых 28 учеников ДЮСШ №2 Речицкого района и 13 ребят из частной студии танцев. Некоторые ехали в сопровождении родителей.

11:00. В Гомельский областной исполком звонит один из пассажиров и говорит, что на трассе под Брянском в машину влетел дрон. Дела плохи, есть раненые и жертвы.

В 12:35 глава российского региона Егор Ковальчук на своих канала сообщает о трагедии:

«ВСУ с помощью БпЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик».

Спустя 20 минут в Следственном комитете выступили с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ - «Террористический акт».

Фото и видео с места атаки ВСУ по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области

Врио губернатора Егор Ковальчук публиковал на своих ресурсах фото и видео с автобусом, который атаковали вооруженные формирования Украины. Зрелище страшное: выбитые окна, покореженные колеса, на корпусе следы от осколков, а в салоне все вверх дном и следы крови.

ВСУ целенаправленно обстреляли автобус с детьми. ФОТО: Егор Ковальчук.

Пугает и видео, опубликованное СК РФ. Внутри автобуса остались одежда и личные вещи путешественников. Красные следы буквально повсюду - на сиденьях, стенах, на полу. Вероятно, люди пострадали не только от взрывной волны, но и поранились осколками разбитых окон и отлетающими конструкциями.

ВСУ атаковали автобус под Брянском

При ударе украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области погибла уроженка Луганска Виктория Горошко. Она супруга тренера детской футбольной команды, который также участвовал в этой поездке, сопровождала маленьких игроков.

У Виктории осталось две дочери двойняшки, которым 21 год. В конце июня она собиралась приехать на вручение диплома одной из них, а потом семья планировала пикник.

Виктория Горошко поехала в Геленджик вместе с мужем - дома ее ждали двое дочерей. Фото: из соцсетей.

Пострадали восемь человек, среди них тренер юных спортсменов, еще один взрослый и шестеро детей. По информации министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева на вечер 17 июня в тяжелом состоянии были двое: мужчина и ребенок. Он сказал, что глава государства Александр Лукашенко поручил доставить пострадавших в Республику для оказания дальнейшей помощи. Для этого задействовали медицинский вертолет.

В Брянской области раненых навестил врио губернатора Егор Ковальчук. Он не стал скрывать, что дети были очень напуганы.

«Приехал папа одного из ребят, очень переживает, постарался его успокоить. С мальчиком, который сейчас в реанимации, рядом находится мама, она тоже ехала в автобусе. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает», - рассказал политик.

У детей осколочные ранения и переломы. ФОТО: Егор Ковальчук.

Он заверил, что местные медики оказывали всю возможную помощь. При необходимости пациентов готовы были перевести в клиники Москвы.

36 пассажиров, которые не пострадали, поселили в пункте временного размещения в Почепе. Для них создали все условия, пригласили психологов. Туда также своевременно прибыли белорусские специалисты. Вскоре все они под охраной были вывезены в Гомельскую область.

Почему ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области

В Союзе журналистов Беларуси выразили уверенность, что удар киевского режима - это попытка спровоцировать официальный Минск на жесткий ответ.

«Возможная цель теракта - запугать белорусов, втянуть официальный Минск в боевые действия, сорвать возможные переговоры, запугать граждан России и «безвизовых» евросоюзовских туристов, которые едут на отдых в Беларусь», - считают там.

В организации не сомневаются, что Беларусь будет действовать спокойно, жестко в отношении виновников агрессии:

«В своих национальных интересах и в интересах мира в регионе. Все пострадавшие получат максимальную помощь и поддержку от своего государства. Цели террористов не будут достигнуты, а их самих ждет справедливое возмездие».

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич считает, что киевский режим проявляет все больше фактов экстремизма. Удар по автобусу с детской футбольной командой - очередное тому повреждение. А еще попытка спровоцировать Россию, потому что на передовой у ВСУ ничего не получается:

«Остается одно — попытаться расширить зону конфликта, включив в нее Беларусь и всю Европу. Факты терроризма и экстремизма будут множиться, потому что тем, кто находится в Киеве, и тем, кто за ними стоит, мир не нужен. Им нужно продолжение войны», - говорит депутат.

Но и в РФ, и в Белоруссии, напомнил Гайдукевич, бороться с терроризмом и экстремизмом умеют:

- И ответят всегда. Жестко и по закону.

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