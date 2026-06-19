Володин призвал Запад обсудить с Зеленским неонацизм на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вопросы неонацизма на Украине должны звучать на встречах западных политиков с главарем киевского режима Владимиром Зеленским, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям".

"Это вопросы, которые должны звучать на встречах с Зеленским, учитывая, что они его породили. Это неонацизм", — сказал спикер Госдумы. По словам политика, эта проблема коснется всех европейских государств и они должны осознавать проблемы, которые несет в себе киевский режим.

Володин обратил внимание на то, что лидеры европейских стран молчат по поводу перезахоронений на Украине нацистов времен Второй мировой войны. При этом все прекрасно знают, что у них "руки о локоть в крови". Политик подчеркнул, что "выродки" истребляли мирных граждан различных национальностей, включая русских, украинцев, поляков и евреев. Председатель ГД уверен, что Запад не имеет права закрывать на это глаза.

Ранее KP.RU сообщал, что Вячеслав Володин заявил о необходимости признания Украины государством-спонсором терроризма из-за поддержки неонацистских формирований.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, назвал возрождение нацизма на Украине угрозой не только для России, но и для всего мира, отметив, что оружие расползается с территории Украины, а нацизм возрождается. Глава государства также указал на молчание Евросоюза по поводу перезахоронений нацистов и напомнил, что Владимир Зеленский чествует нацистов, против которых воевал его дед.