Путин: возрождение нацизма на Украине – это угроза всем нам. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин назвал возрождение нацизма на Украине угрозой не только для России, но и для всего мира. Об этом он заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. <...> Но вы знаете, какая угроза от возрождения нацизма? Для всех. Мало того, что оружие расползается с территории Украины <...>. Но нацизм возрождается. Что с этим делать потом?» - отметил Путин.

Президент также прокомментировал молчание Евросоюза на тему помпезных перезахоронений нацистов на Украине. По словам Путина, почти все в ЕС стыдливо стараются этого не замечать. При этом он напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский чествует нацистов, против которых сражался его дед.

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