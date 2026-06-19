Хакеры на Украине разработали приложение для уклонистов: как оно работало

СБУ задержала разработчиков поддельного приложения «Резерв+» для уклонистов Фото: REUTERS.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании группы хакеров, разработавших копию приложения для военнообязанных «Резерв+», которая использовалась для уклонения от мобилизации.

«СБУ и Национальная полиция задержали хакеров, которые разработали копию «Резерв+», чтобы зарабатывать на уклонистах», — сказано в сообщении ведомства.

По информации спецслужбы, доступ к поддельному приложению стоил 1200 гривен (около 26,5 долларов) в месяц. В сервисе успели авторизоваться более 4 тысяч человек.

Отмечается, что пользователи могли самостоятельно изменять свои военно-учетные данные или вносить данные о наличии отсрочки от призыва. Впоследствии эти сведения демонстрировались сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции при проверке военно-учетных документов.

На данный момент разработчики приложения задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что дезертиры ВСУ покупают документы погибших мобилизованных пенсионеров через частные юрфирмы, чтобы легализоваться и избежать повторного призыва. Стоимость услуги составляет 800-1000 долларов.

Незадолго до этого появились данные о том, что около 480 тысяч человек самовольно покинули ряды ВСУ. При этом более 160 тысяч военнослужащих находятся в уголовном розыске.