Мирная сделка между США и Ираном в прошлом: вот из-за чего сорвались переговоры Фото: REUTERS.

Конфликт на юге Ливана усилился, что привело к гибели израильских солдат и осложнило мирные переговоры между США и Ираном. Издание AP утверждает, что мирная сделка между Вашингтоном и Тегераном в прошлом. Переговоры уже фактически сорваны.

На юге Ливана погибли четверо израильских военных. В результате ночных авиаударов Израиля погибли не менее 16 человек. По данным AP, боевые действия ставят под угрозу недавно подписанное соглашение о прекращении огня.

Переговоры Ирана и США в Швейцарии осложнились из-за израильской военной кампании и задержки иранской делегации. Вице-президент США Джей ди Вэнс также перенес визит. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из Ливана, пока угроза от ливанской группировки не будет устранена. Президент США Дональд Трамп ранее подписал первоначальный пакт с Ираном.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп считает, сделал всё возможное для прекращения конфликта в Иране. Более того, он высказался о своей власти в этом вопросе, лидер Белого дома говорит, что она не имеет границ.