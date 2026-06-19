Приходько: дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Горловке, пострадавших нет Фото: REUTERS.

Дрон Вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус в Калининском районе Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По словам градоначальника, само транспортное средство получило повреждения, никто из людей не пострадал.

Ранее администрация Запорожской атомной электростанции (АЭС) сообщила, что транспортный цех станции 14 раз подвергся атаке беспилотников украинской армии. В результате ударов произошло выгорание одного из боксов.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 19 июня, сбили 133 украинских беспилотника. Системы ПВО работали над Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Москвой и Черным морем.