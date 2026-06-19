Создана «черная дыра» для машин: химики сообщили о революции в дизайне автопрома

В Китае создали черную краску, становящуюся еще чернее при попадании света Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Группа китайских исследователей во главе с Живэем Лю из шанхайской компании Nippon Paint Company разработала инновационное сверхчерное покрытие, способное поглощать рекордные 99,9% поступающего света. Результаты работы ученых были опубликованы в научном журнале Matter & Light.

В основе новой технологии лежит уникальная комбинация классической сажи в качестве пигмента и микроскопических углеродных трубочек. Такая структура позволяет не просто впитывать световые лучи, но и эффективно рассеивать их внутри покрытия. Визуальный эффект, по словам создателей, напоминает «настоящую черную дыру». Наноматериалы образуют на поверхности особый рельеф, который буквально улавливает свет, не давая ему отражаться.

Разработка призвана совершить революцию в дизайне автопрома. Как отмечают авторы, стандартных лакокрасочных материалов уже давно недостаточно для удовлетворения растущих запросов рынка.

«Темно-черная окраска уже давно считается выбором премиум-класса и отличительной чертой роскошных автомобилей из-за ее элегантного внешнего вида, сильного визуального воздействия и роскошного оттенка», — приводит слова Лю издание Der Spiegel.

Поиски экстремальной черноты в индустрии покрытий велись годами. Немецкий концерн BMW в 2019 году представил концепт-кар с Vantablack, что стало катализатором. Теперь китайские химики сделали эти технологии доступными для массового рынка, и в ближайшие годы на дорогах станет больше ультрачерных автомобилей.

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