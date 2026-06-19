Песков: Путин 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в день памяти, 22 июня, возложит венок к Могиле Неизвестного солдата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На тему планов главы государства государствами представитель Кремля высказался в пятницу, 19 июня. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и во время беседы раскрыл некоторые детали. Так, он подчеркнул, что 22 июня Владимир Путин планирует возложить венок к Могиле Неизвестного солдата.

При этом какие-либо подробности Песков уточнять не стал. В частности, не обозначил, во сколько российский лидер прибудет к мемориалу.

Тогда же представитель Кремля высказался о переговорах России с другими странами. Он подчеркнул, что попытки строить диалог с Москвой с позиции силы ни к чему не приведут.