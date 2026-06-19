Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что разговоры с РФ с позиции силы ни к чему не приведут. Об этом он рассказал во время брифинга с журналистами.

«Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут», — заявил представитель Кремля по вопросу начала переговоров с европейцами.

До этого в Кремле подчеркивали, что Москва будет поддерживать справедливый диалог по Украине с любой страной, даже недружественной. Это ЕС закрывается от переговоров с Россией.

Нужно отметить, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. Россия выступает за стабильный мир в регионе. При этом в Кремле не раз подчеркивали важность урегулирования первопричин конфликта.