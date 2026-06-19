Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июня 2026 9:56

Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с Европой

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва готова к переговорам по украинскому конфликту
Анна АДАМАЙТЕС
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине

Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация подтверждает свою готовность к переговорам с Европой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин не единожды говорил, что РФ готова к переговорам с европейскими странами. При этом политик подчеркнул, что сворачивала контакты с Европой не российская сторона.

"Мы не были инициаторами сворачивания до нуля этих контактов", - отметил Песков на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что на данный момент официальных каналов связи между Москвой и Киевом нет, и никаких конкретных предложений о встрече от украинской стороны не поступало. По словам Пескова, вопрос переговоров напрямую зависит от настроя киевского режима. Зеленский в любой момент может приехать в Москву.