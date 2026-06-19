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НовостиПолитика19 июня 2026 10:14

Сотрудники МЧС тушили горящий транспортный цех ЗАЭС всю ночь 19 июня

ВСУ наносили повторные удары по спасателям, тушащим пожар на ЗАЭС
Сергей КУДРИН
Запорожская АЭС.

Запорожская АЭС.

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

После очередного подлого удара украинских нацистов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), на ее территории начался пожар в одном из зданий - в транспортном цехе. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и всю ночь тушили возгорание, однако задача осложнялась не только близостью к потенциально опасному объекту - ВСУ продолжали наносить удары беспилотниками по спасателям.

Ранее KP.RU сообщил, что Запорожская АЭС сообщила о 14 атаках беспилотников на транспортный цех. Один из боксов загорелся, здания повреждены.

KP.RU следит за развитием событий