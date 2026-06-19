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НовостиПолитика19 июня 2026 10:21

СВР: обещания Европы украинцам богатой жизни не соответствуют реальности

Европейские чиновники рисуют перед жителями Украины завлекательные картины богатой жизни в составе ЕС, но реальность совершенно иная, сообщили в пресс-бюро СВР
Анна АДАМАЙТЕС
СВР: обещания Европы украинцам богатой жизни не соответствуют реальности

СВР: обещания Европы украинцам богатой жизни не соответствуют реальности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европа завлекает украинцев богатой жизнью и прочими благами в составе ЕС, однако реальность не соответствует этим заявлениям. Об этом сообщило представителям СМИ пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации.

"Европейские чиновники и политики долгие годы рисуют перед жителями Украины завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому "золотому миллиарду". Им обещают богатую жизнь, безопасность и благополучие в составе Евросоюза, до членства в котором Киеву якобы осталось сделать буквально пару шагов", — написано в сообщении СВР.

Ранее в Службе внешней разведки РФ сообщили о неофициальных заявлениях еврочиновников и политиков европейских стран, которые прямо говорят о полном исключении включения Украины в состав Евросоюза на нынешнем этапе и в среднесрочной перспективе. В разведке отметили, что многие политики в ЕС понимают, что членство Украины приведет к экономической катастрофе, поскольку страна не готова к вступлению, а ее евроинтеграция оценивается хуже, чем у Молдавии.

Владимир Зеленский требует ускорить вступление Украины в Евросоюз, утверждая, что Киев выполнил все необходимые реформы. Однако в ЕС с этим не согласны. По данным The Guardian, Украина выполнила лишь 15% от требуемых реформ, а против ускоренного принятия могут выступить Венгрия и Польша, у которых есть свои претензии к Киеву.