В России с 1 июля начнет действовать новый ГОСТ для чистых помещений Фото: Shutterstock.

В России с 1 июля 2026 года начнет действовать новый ГОСТ для чистых помещений и контролируемых сред. Документ утвердил Росстандарт.

Новый стандарт заменит действующий ГОСТ 2005 года. Он устанавливает требования к эксплуатации чистых помещений, организации работы персонала, порядку входа и выхода, уборке, техническому обслуживанию и мониторингу.

Стандарт содержит требования к гигиене, специальной одежде, поведению работников и порядку допуска к работе. Также в нем прописаны правила перемещения материалов и оборудования, процедуры переодевания и контроль факторов, которые могут повлиять на уровень чистоты.

В документе отдельно описаны рекомендации по уборке. Она может включать очистку поверхностей помещений, оборудования и критически важных зон. Перед работами нужно учитывать совместимость моющих средств с обрабатываемыми поверхностями, соблюдать правила приготовления растворов и проверять эффективность очистки.

Для труднодоступных мест допускается вакуумная уборка. Небольшие рабочие зоны можно очищать влажными или спиртовыми салфетками.

Кроме того, организации должны оценивать все факторы, которые могут повлиять на чистоту помещений. Среди них перемещение людей и материалов, ремонтные работы, использование оборудования и порядок контроля загрязнений.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который также вступит в силу с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает требования к сырью, упаковке, маркировке и показателям безопасности напитка. В стандарте отдельно прописаны признаки, которые помогут выявлять фальсификацию продукции.