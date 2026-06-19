Военные РФ развернули флаги в освобожденных районах Константиновки Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие Южной группировки войск успешно продвигаются в Константиновке. Как сообщили в Минобороны РФ, штурмовые подразделения уже развернули государственные флаги России и знамя Победы на улицах освобожденных городских кварталов.

В военном ведомстве отметили, что данные символы стали наглядным свидетельством эффективных действий российских бойцов. В настоящее время подразделения 3-го армейского корпуса шаг за шагом выдавливают противника с занимаемых позиций. После зачистки очередных зон контроля штурмовики оперативно закрепляются на достигнутых рубежах.

Успех операции обеспечивается за счет слаженной работы штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА. По словам заместителя командира 103-го мотострелкового полка с позывным «Прохладный», организованного сопротивления ВСУ в городе уже нет.

«Противник бежит и морально подавлен, неся большие потери. Попытки отдельных групп просочиться через линии обороны вовремя вскрываются и пресекаются», — рассказал офицер.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожают окруженного противника в Константиновке и наступают в Николаевском микрорайоне.