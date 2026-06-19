Рубль отреагировал ростом на решение ЦБ понизить ключевую ставку Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Курс рубля укрепился на торгах Московской биржи после решения Центробанка РФ снизить ключевую ставку до 14,25% годовых.

Как свидетельствуют данные торгов, до публикации решения регулятора, по состоянию на 13:25 мск в пятницу, 19 июня, курс юаня находился на уровне 10,823 рубля, что на 3,35 копейки выше уровня предыдущего закрытия.

После объявления решения Центробанка РФ динамика изменилась. Уже к 13:30 мск китайская валюта перешла к снижению, опустившись до 10,786 рубля (-0,35 копейки). Это говорит об укреплении рубля на фоне реакции рынка на решение Банка России.

Напомним, в пятницу, 19 июня, Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Как писал сайт KP.RU, большинство аналитиков ожидали снижения до 14%, хотя некоторые хотели увидеть ставку 13,5%, а другие опасались её сохранения.