СК РФ передал Белоруссии копии материалов дела об атаке ВСУ на автобус с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

СК РФ передал Белоруссии материалы об атаке украинских БПЛА на автобус с детьми под Брянском. Об этом сообщили в ведомстве.

«Представители СК Республики Беларусь изучили материалы уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России, а также обнаруженные и изъятые на месте происшествия фрагменты БПЛА. В рамках исполнения поручения о правовой помощи белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, ВСУ нанесли прицельный удар по автобусу с детьми в Брянской области. Отмечается, что дети из футбольной команды ехали на сборы в Геленджик. Киевский режим, в очередной раз подтвердив свою террористическую сущность, атаковал транспортное средство. Сразу же на место происшествия выехали представители следственного комитета как России, так и Белоруссии. Специалисты работали над сбором доказательств преступления ВСУ.