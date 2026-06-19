ЦБ: Безработица в России остается на историческом минимуме Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уровень безработицы в РФ до сих пор остается на исторических минимумах. Об этом заявили в Банке России. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе регулятора на официальном сайте.

Как отмечается в публикации, на данный момент наблюдается снижение напряженности на рынке труда. Так, опросы показывают, что доля предприятий с дефицитом кадров перестала сокращаться.

«Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда. Безработица остается на исторических минимумах", - отмечается в сообщении.

Немногим ранее KP.RU писал, что Банк России принял решение о ключевой ставке. Так, показатель был снижен с 14,5% до 14,25%. При этом большинство экспертов были уверены, что ключевая ставка окажется еще ниже. А именно – на уровне 14%.