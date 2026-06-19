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НовостиПолитика19 июня 2026 11:21

Песков: ситуация на поле боя вскоре станет катастрофической для ВСУ

Песков заявил, что украинская сторона находится «в очень трудном положении»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: ситуация на поле боя вскоре станет катастрофической для ВСУ

Песков: ситуация на поле боя вскоре станет катастрофической для ВСУ

Фото: REUTERS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в ближайшее время может стать «совсем катастрофической» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам Пескова, украинская сторона находится «в очень трудном положении». Он также прокомментировал массовую атаку украинских беспилотников на Москву, произошедшую накануне, отметив, что такие действия Киева не способствуют переговорному процессу.

«Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны», — сказал представитель Кремля.

Напомним, Дмитрий Песков сказал, что Москва готова вести переговоры, чтобы решить конфликт на Украине, однако Киев не хочет этого.