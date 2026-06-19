Страны формата «Рамштайн» выделили 4 млрд долларов на поддержку Украины Фото: REUTERS.

Страны формата «Рамштайн» намерены выделить четыре миллиарда долларов на поддержку Киева. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Перед 35-м заседанием формата прошла встреча Владимира Зеленского и министра обороны Украины Михаила Федорова с партнерами. В ней участвовали генсек НАТО Марк Рютте, министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Дэн Джарвис.

По данным ведомства, новые взносы предназначены для поддержки украинских сил обороны. Около 1 миллиарда долларов направят на механизм PURL, через который поставляются ракеты для систем Patriot. Также часть помощи пойдет на противовоздушную оборону. Взносы на это направление объявили Нидерланды, Швеция, Германия, Исландия, Латвия, Испания, Литва, Норвегия и Австралия.

Кроме того, Германия закупит ракеты к Patriot на 200 миллионов долларов через механизм JUMPSTART. Великобритания направит 330 миллионов долларов на радары и средства ПВО за счет замороженных российских активов.

Отдельные средства выделят на артиллерийские снаряды повышенной дальности. На это направление планируют направить около 540 миллионов долларов. Помощь также пойдет на закупку беспилотников, средства РЭБ, боевые машины пехоты, взрывчатку и развитие учебных центров.

Немногим ранее KP.RU писал, что страны НАТО рассматривают новый план военного финансирования Украины на 70 миллиардов евро. Его хотят утвердить на саммите альянса в Анкаре. По данным Politico, 30 миллиардов евро могут покрыть за счет уже одобренного кредита ЕС Украине, а еще 40 миллиардов — за счет двусторонних обязательств стран НАТО.