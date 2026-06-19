Нетаньяху: Израиль не выведет войска из Южного Ливана Фото: REUTERS.

Израильские войска не намерены покидать южную часть Ливана и будут жестко реагировать на любые атаки со стороны шиитского движения «Хезболлах». Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам утреннего совещания с силовым блоком.

Глава правительства провел экстренную встречу с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба ЦАХАЛ Эялем Замиром, чтобы оценить оперативную обстановку после серии ночных ударов по ливанской территории.

«Мое указание предельно ясно: Израиль не потерпит нападений на наших солдат или на нашу территорию и заставит Хезболлах заплатить за эти нападения очень высокую цену», — цитирует заявление Нетаньяху его канцелярия.

Накануне появилось сообщение об ухудшении отношений президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля. Глава Белого дома начал сомневаться в объективности израильской стороны, в особенности отмечалась ситуация с Ливаном.