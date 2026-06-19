Торговля России и Аргентины резко выросла: названы цифры

Экспорт аргентинских продуктов в Россию в 2025 году вырос на 20,7%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Россия и Аргентина заметно нарастили взаимную торговлю в 2025 году. Поставки продуктов и товаров между странами выросли на десятки процентов, рассказали представители посольства Аргентины в Москве. Об этом пишет RTVI.

«Рост закупок промежуточных товаров у России обусловлен в основном удобрениями, прежде всего монофосфатом аммония и смеси мочевины с аммиачной селитрой», – поделились в посольстве.

Поставки аргентинских товаров в Россию в 2025 году увеличились на 20,7% по сравнению с 2024 годом, а российский экспорт в Аргентину вырос еще более резко – на 190,6%. По данным дипмиссии, в Россию стало поступать больше аргентинской сельхозпродукции и продуктов питания. В список ключевых экспортных позиций вошли соевые бобы, арахис, фрукты (груши, лимоны и лаймы), а также сыры и морепродукты, включая замороженные креветки и треску.

В посольстве отметили, что Россия вошла в число стран, которые обеспечили наибольший рост импорта Аргентины наряду с Китаем и Бразилией.

Ранее стало известно, что Россия вышла на очень высокие показатели экспорта нефти. Среднесуточный объем перевозок сырой нефти за последние четыре недели достиг 3,83 млн баррелей.