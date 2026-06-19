Лавров: У РФ есть ощущение, что подход США к миру на Украине может измениться Фото: REUTERS.

На данный момент у России есть ощущение, что может произойти изменение подхода США к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На тему украинского кризиса дипломат высказался в понедельник, 19 июня. Тогда он раскрыл некоторые детали и подчеркнул, что сейчас у РФ есть ощущения насчет США. В частности, Москва допускает, что подход Вашингтона к урегулированию может измениться. При этом детали Лавров раскрывать не стал. В частности, не сказал, как изменится подход и когда это может произойти.

Немногим ранее глава МИД РФ отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности Вашингтона быть посредником по Украине. Он удивился такому заявлению.