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НовостиПолитика19 июня 2026 11:52

Лавров: У РФ есть ощущение, что подход США к миру на Украине может измениться

Лавров не уточнил, когда может измениться подход США к урегулированию на Украине
Марк СОКОЛОВ
Лавров: У РФ есть ощущение, что подход США к миру на Украине может измениться

Лавров: У РФ есть ощущение, что подход США к миру на Украине может измениться

Фото: REUTERS.

На данный момент у России есть ощущение, что может произойти изменение подхода США к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На тему украинского кризиса дипломат высказался в понедельник, 19 июня. Тогда он раскрыл некоторые детали и подчеркнул, что сейчас у РФ есть ощущения насчет США. В частности, Москва допускает, что подход Вашингтона к урегулированию может измениться. При этом детали Лавров раскрывать не стал. В частности, не сказал, как изменится подход и когда это может произойти.

Немногим ранее глава МИД РФ отреагировал на слова госсекретаря США Марко Рубио о невозможности Вашингтона быть посредником по Украине. Он удивился такому заявлению.