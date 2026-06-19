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НовостиВ мире19 июня 2026 11:55

Европа отправила четкий сигнал России: Лавров рассказал о намерениях ЕС

Лавров: продление санкций на год говорит, что ЕС хочет капитуляции России
Людмила МИТРОХИНА
Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что продление санкций сразу на год говорит, что Европа хочет «капитуляции России». Об этом российский дипломат рассказал на саммите Россия — Африка.

«Вчера на саммите Евросоюза приняли решение продлить антироссийские санкции не на шесть месяцев, как это делали до сих пор, а на год. Видимо, [это] лишний сигнал, что Европа сейчас всерьез берется за Россию, и Россия должна капитулировать», — говорится в сообщении от Лаврова.

Нужно отметить, что санкции сильнее всего бьют именно по ЕС. Экономика России отлично адаптировалась и продолжает развиваться. Но Европа продолжает подавать четкие сигналы России. Брюссель не хочет прекращения конфликта на Украине и желает его всячески затянуть.