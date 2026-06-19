Постпред Беларуси при СНГ Назарук подтвердил беременность убитой ВСУ женщины

Опубликованы данные о женщине, которая сопровождала автобус с детской футбольной командой на пути на отдых в Геленджик. Фото: Егор КОВАЛЬЧУК

Постоянный представитель Беларуси при СНГ Игорь Назарук опубликовал данные о женщине, которая сопровождала автобус с детской футбольной командой на пути на отдых в Геленджик. Он официально подтвердил, что убитая украинскими нацистами гражданка Белоруссии была матерью двоих детей, и ждала третьего ребенка.

«Как установили наши специалисты, она (погибшая - прим. ред) была беременна», - заявил Назарук.

Белорусская сторона, по словам постпреда при ООН, рассматривает совершенный украинцами теракт как открытую попытку втянуть Минск в конфликт и спровоцировать его на ответные действия. Пока что Беларусь потребовала немедленно привлечь к ответственности виновных в этой атаке.

Ранее KP.RU сообщил все, что было известно о трагической гибели женщины в автобусе с детьми, по которому ударил украинский беспилотник в Брянской области.

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