За шесть часов над регионами России и Черным морем сбиты 216 БПЛА ВСУ. Фото: Минобороны Ф

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации за шесть часов уничтожили 216 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом 19 июня, в пятницу, сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 08:00 до 14:00 по московскому времени российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 216 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в военном ведомстве.

Дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее KP.RU писал, что Вооруженные силы РФ с помощью фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Маяки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли удар беспилотником "Герань" по логистическому центру "Новая Почта" в районе Сум, который использовался для доставки, хранения и сборки вражеских дронов.