Лавров: Уиткоффу и Кушнеру полезно узнать о сущности Киева

Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Представителям США, спецпосланнику президента Стивену Уиткоффу и зятю лидера Белого дома Джареду Кушнеру, будет полезно ознакомиться с фактами, которые говорят о сущности Киева. Об этом рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на пресс-конференции.

«Повестка встреч всегда складывается из того, что происходит "на земле". И мне кажется, будет полезно нашим американским коллегам лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима. Таких фактов множество», — говорит российский дипломат в разговоре с прессой.

Также он подчеркнул, что пока нет точных сроков визита Уиткоффа и Кушнера в Россию. Но не исключено, что представители Вашингтона скоро прибудут с визитом.