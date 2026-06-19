Белорусские следователи работают в РФ на месте атаки ВСУ на автобус с детьми, фото: Егор Ковальчук

Белорусские следователи изучили место удара украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу с детьми в Брянской области, а также сам автобус, сообщил Следственный комитет Беларуси. Россия пропустила белорусских коллег на место преступления и всячески содействует расследованию.

«Белорусские следователи работают в Российской Федерации в рамках уголовного дела по факту удара БПЛА по белорусскому автобусу. В рамках межгосударственного сотрудничества следователи главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь совместно с коллегами из России посетили место атаки пассажирского автобуса, а также площадку, где хранится поврежденное транспортное средство, для его визуального осмотра», - сообщило ведомство в Телеграм-канале.

Напомним, 17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомельской области, направлявшейся в Геленджик. Погибла сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых детей. Президент РФ поручил оказать помощь пострадавшим. В автобусе были учащиеся спортивной школы и студии танцев.

Ранее KP.RU сообщил, что в Беларуси подтвердили беременность убитой украинскими нацистами женщины, которая сопровождала детей в Геленджик.