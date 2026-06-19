Bild: Иран вновь перекрыл Ормузский пролив Фото: REUTERS.

В районе Ормузского пролива произведены предупредительные выстрелы, и Иранская революционная гвардия объявила по радио запрет на приближение кораблей. Официального подтверждения пока нет. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на свои источники.

Управление по управлению проливами Персидского залива (PGSA) Ирана заявило на X, что проход судов возможен при подаче запроса заранее. Заявки будут удовлетворены при соблюдении определенных условий.

Напомним, подписание мирного соглашения между США и Ираном было сорвано. Израильские ВС нанесли удар по Ливану. Тегеран предупреждал, что подобная атака обернется обнулением предыдуших договоренностей. Вице-президент США Джей ди Вэнс сообщил, что он не едет в Женеву после атаки Израиля для подписания договора с Тегераном.