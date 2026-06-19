Директор артиста Тхагалегова опровергла слух о его госпитализации в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В СМИ появились сообщения о том, что певец Мурат Тхагалегов якобы попал в больницу в Новосибирске. Писали, что у артиста открылось кровотечение из пищевода прямо перед выступлением в баре "Руки Вверх". Однако концертный директор певца в беседе с "КП-Новосибирск" опровергла эти новости.

"Артист сейчас находится в больнице в Ставрополе. Проходит плановый курс лечения. Его никуда экстренно не увозили, мы сами в больницу уехали", — рассказала представитель музыканта.

По словам директора, концерт в Новосибирске прошел 13 июня. Выступление началось вовремя и завершилось успешно, что могут подтвердить сотрудники заведения. Информация о том, что артиста экстренно увезли в больницу из-за болезни, не соответствует действительности.

Правда, из-за состояния здоровья певца пришлось отменить несколько ближайших концертов, но это было запланированное решение, а не экстренная ситуация. Директор артиста отметила, что подобные слухи в Телеграм-каналах уже появлялись в феврале. На данный момент самочувствие Тхагалегова оценивают как хорошее.

Ранее певица Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографии из машины скорой помощи, на которых запечатлена ее правая нога со следами крови и наложенной шиной. Артистка не стала раскрывать подробности случившегося.