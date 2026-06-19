Набиуллина: рост кредитования в России существенно ускорился в последние месяцы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о существенном ускорении роста кредитования в стране за последние месяцы. Об этом она сообщила на пресс-конференции.

«В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования», - сказал глава регулятора по итогам заседания совета директоров регулятора.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил обсуждения ключевой ставки Центробанка с «плачем Ярославны». По его словам, власти сознательно идут на охлаждение экономики, никаких угроз в будущем не предвидится.