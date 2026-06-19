Кабмин утвердил правила "пилота" по реформе уровней высшего образования: подробности

Мишустин утвердил пилотный проект по реформе уровней высшего образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026-2030 годах. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Из документа следует, что в "пилоте" примут участие 17 вузов, из которых с 2023 года тестируют систему уже шесть - Балтийский федуниверситет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

В ходе реализации этого проекта вузы должны разработать образовательные стандарты базового и магистрантского уровней, а также требования к программам аспирантуры. Кроме того, планируется определить сроки учебы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором описываются новые уровни высшего образования в стране. На данный момент они появятся только в нескольких российских вузах, однако предполагается, что уже в ближайшие годы все университеты России перейдут на новый формат обучения.