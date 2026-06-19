Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 12:23

Кабмин утвердил правила "пилота" по реформе уровней высшего образования: подробности

Мишустин утвердил пилотный проект по реформе уровней высшего образования
Сергей ГАПЧУК
Мишустин утвердил пилотный проект по реформе уровней высшего образования

Мишустин утвердил пилотный проект по реформе уровней высшего образования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026-2030 годах. Документы подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Из документа следует, что в "пилоте" примут участие 17 вузов, из которых с 2023 года тестируют систему уже шесть - Балтийский федуниверситет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет и Томский госуниверситет.

В ходе реализации этого проекта вузы должны разработать образовательные стандарты базового и магистрантского уровней, а также требования к программам аспирантуры. Кроме того, планируется определить сроки учебы.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором описываются новые уровни высшего образования в стране. На данный момент они появятся только в нескольких российских вузах, однако предполагается, что уже в ближайшие годы все университеты России перейдут на новый формат обучения.