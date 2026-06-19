От этой овощной привычки нужно отказаться прямо сейчас: вот в чем дело

Внутри пакета ухудшается доступ воздуха, из-за чего овощи быстрее теряют упругость. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали о распространенной ошибке при хранении овощей, из-за которой продукты быстрее портятся и теряют вкус. Агроном Алексей Куренин рассказал, почему привычка оставлять овощи в полиэтиленовых пакетах может навредить. Об этом пишет Lenta.ru.

«Для продления свежести овощей рекомендуется отказаться от хранения плодов в полиэтиленовых пакетах. Более подходящими вариантами являются бумажные пакеты, холщовые мешки, корзины или деревянные ящики», – уточнил специалист.

Эксперт пояснил, что в полиэтилене скапливается влага, образуется конденсат и создаются условия для развития бактерий и плесени. Кроме того, внутри пакета ухудшается доступ воздуха, из-за чего овощи быстрее теряют упругость и насыщенный вкус.

Также, по словам специалиста, в закрытой упаковке накапливается этилен – природный газ, ускоряющий созревание. В результате овощи быстрее перезревают и начинают портиться, особенно это заметно на томатах, перцах и баклажанах.

Дверца холодильника часто становится самым неудачным местом для хранения некоторых продуктов. Химик Андрей Дорохов отметил, что если держать там яйца и молоко, они быстрее портятся из-за постоянных перепадов температуры.