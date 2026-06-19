Назарук: рассматриваем атаку на автобус как попытку втянуть Беларусь в конфликт. ФОТО: Егор Ковальчук.

Белоруссия рассматривает атаку ВСУ на автобус с гражданами республики в Брянской области как попытку втянуть Минск в конфликт. Об этом заявил постоянный представитель РБ при СНГ Игорь Назарук.

По словам дипломата, белорусская сторона считает удар по автобусу целенаправленным. Он также назвал произошедшее террористической атакой.

«Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную, это террористическая атака, для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя в этой части и вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт», — сказал Назарук журналистам.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского БПЛА по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. В автобусе находились граждане Белоруссии, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.