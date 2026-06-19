Эксперт рассказал, почему молодежь теряет контроль над расходами

Бесконтактные платежи меняют финансовое поведение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодежи становится все сложнее осознавать реальные траты из-за бесконтактных платежей и цифровых способов оплаты, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. Они делают процесс покупки почти незаметным. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Когда вы передаете кассиру купюры, вы физически ощущаете трату. Пластиковая карта уже снизила этот порог. Стикер, касание кольцом или улыбка в камеру – это почти невесомость», – отметил эксперт.

По словам специалиста, это снижает внутренние «тормоза», которые раньше помогали контролировать расходы, и делает покупки более импульсивными. Психологи называют этот эффект «безболезненностью платежа».

Особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются молодые люди, которые выросли уже в эпоху цифровых платежей и не застали наличные деньги в привычном виде. В результате они чаще сталкиваются с перерасходом и менее внимательно относятся к своим финансам.

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