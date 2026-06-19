Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика19 июня 2026 13:55

Эксперт рассказал, почему молодежь теряет контроль над расходами

Аналитик Якубович: бесконтактная оплата разрывает связь с реальными тратами
Анастасия ПИГИНА
Бесконтактные платежи меняют финансовое поведение.

Бесконтактные платежи меняют финансовое поведение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодежи становится все сложнее осознавать реальные траты из-за бесконтактных платежей и цифровых способов оплаты, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. Они делают процесс покупки почти незаметным. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Когда вы передаете кассиру купюры, вы физически ощущаете трату. Пластиковая карта уже снизила этот порог. Стикер, касание кольцом или улыбка в камеру – это почти невесомость», – отметил эксперт.

По словам специалиста, это снижает внутренние «тормоза», которые раньше помогали контролировать расходы, и делает покупки более импульсивными. Психологи называют этот эффект «безболезненностью платежа».

Особенно уязвимыми в этой ситуации оказываются молодые люди, которые выросли уже в эпоху цифровых платежей и не застали наличные деньги в привычном виде. В результате они чаще сталкиваются с перерасходом и менее внимательно относятся к своим финансам.

Ранее россиянам рассказали о лучших способах сохранения накоплений. Наиболее разумной стратегией сегодня считается сочетание разных инструментов хранения денег.