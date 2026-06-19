Над Черным морем замечен самолет НАТО: подробности

Самолет-разведчик НАТО Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

Американский самолет-разведчик вновь патрулирует Черное море. Речь идет о Bombardier Challenger 650. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения полетных данных.

Самолет вылетел из Констанцы, Румыния, выполнил два круга над Черным морем возле Крыма и развернулся обратно в Румынию, не достигнув границы России с Грузией.

Leidos переоборудовала бизнес-джет Bombardier Challenger 650 в радиолокационный разведчик ARTEMIS II. По заказу Пентагона сделано две машины для перехвата, записи и расшифровки данных на расстоянии. Вторая выпущена в конце 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил, что в последний раз этот самолет был замечен в акватории Черного моря 15 июня 2026 года. Правда, прошлый маршрут судна немного отличался. Самолет не заходил на территорию Румынии и Украины.