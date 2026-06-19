В Воронежской области умер 10-летний мальчик после тренировки в спорткомплексе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик умер после тренировки в спорткомплексе. Трагедия произошла 15 июня, сообщает "КП-Воронеж".

В скорую позвонили люди, оказавшиеся рядом с ребенком, когда он потерял сознание. Они кричали в трубку, что мальчик "посинел и не дышит". Бригада медиков выехала буквально через минуту. В это время очевидцы самостоятельно пытались реанимировать ребенка.

Больница находилась рядом, врачи не останавливали реанимацию в машине, но, увы, мальчик умер. Медики боролись за его жизнь еще 54 минуты. В минздраве принесли соболезнования родным погибшего.

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